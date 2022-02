Nani, oggi al Venezia, consiglia due giocatori americani: "Negli USA stanno facendo un ottimo lavoro sui giovani. Il calcio è ancora molto fisico e poco tattico, ma in crescita. Busio in America era considerato un giovane di grande avvenire, in Italia può diventare un campione. Anche Tessman è un bel giocatore". Su Inzaghi parla così: "Alla Lazio con Simone Inzaghi avevo un buon rapporto, franco: mi considerava bravissimo ma era difficile per lui inserirmi e io ho risposto che non c’era problema, capivo che la squadra era già completa e affiatata. Si vedeva che Inzaghi era da top club, quello che sta facendo con l’Inter è una conferma".