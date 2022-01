1









Si raffredda sempre di più la pista che porterebbe Nahitan Nandez alla Juventus. Fino a qualche ora fa l'affare restava in bilico, ma col passare del tempo si assottigliano le possibilità: mancano le basi per gli incastri giusti, innanzitutto con il Cagliari. La Juve giudica troppo alta la cifra stabilita presidente Giulini, che continua a chiedere - come riporta Calciomercato.com - due milioni per il prestito e un riscatto tra i 10 e i 14 milioni in base a determinati obiettivi e condizioni.



DUBBI - Resta, poi, qualche dubbio di natura tecnico-tattica anche in seno alla Juventus: il club bianconero - che ha appena acquistato Zakaria - in queste ore ha valutato insieme ad Allegri quale potesse essere l'effettivo apporto dell'uruguaiano e non sembra convinta. C'è anche la questione Kaio Jorge, individuato inizialmente come pedina di scambio da offrire in prestito ai sardi e che invece alla fine potrebbe restare a Torino. E LA ROMA? - Nel frattempo, c'è da registrare anche l'inserimento della Roma: il club giallorosso vorrebbe regalare a Mourinho un altro centrocampista dopo Sergio Oliveira, ma anche in questo caso non è una trattativa facil. Sia perché il Cagliari resta fermo sulle sue richieste, sia perché la contropartita tecnica individuata dai giallorossi - Diawara - aspetta il Valencia. La soluzione resta in evoluzione: da capire se le ultime ore di mercato riserveranno sorprese - in un senso o nell'altro - sul fronte Nandez-Juve.