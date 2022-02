Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro l'Atalanta, l'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato anche di Nahitan Nandez, che negli ultimi giorni di mercato sembrava a un passo dal trasferimento alla Juve. Ecco le parole del tecnico: "L'ho trovato infortunato (ride, ndr.). Sapete che si è fatto male contro il Sassuolo in Coppa Italia, ma non ci ho ancora parlato. Direi che è l'ultimo dei problemi, per noi è una risorsa e abbiamo un grande rapporto. Tutto il resto non ci interessa, grazie a Dio il mercato è finito".