Resta in stand-by la trattativa tra la Juve e il Cagliari per Nandez: c'è ancora distanza sulla formula e sono in corso valutazioni tecniche alla Continassa. La sensazione è che la pista si stia raffreddando: una situazione - secondo quanto riporta Calciomercato.com - di cui potrebbe approfittare la Roma. Il club giallorosso vorrebbe regalare a Mourinho un ulteriore rinforzo a centrocampo dopo Sergio Oliveira, ma anche in questo caso non sarà facile: molto dipende da Diawara, che la Roma vorrebbe inserire nella trattativa, ma che aspetta il Valencia. L'alternativa è Darboe, ma il tempo stringe. E la Juve resta sullo sfondo.