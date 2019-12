Your browser does not support iframes.

Si chiama Narmin Can ed è una delle giornaliste più popolari dell'Azerbaigian. Su Instagram vanta oltre 70 mila follower, volto bellissimo, presentatrice di TRT Avaz e CBC Sport. Nella sua presentazione sul popolare social netowrk scrive "We care about football, Juve!". "Ci interessa il calcio, Juve!" La traduzione. Un amore, quello per la squadra bianconera, dimostrato anche dall'ultima foto postata da Namir #storiadiungrandeamore e #juventina sono i due hashtag utilizzati. Non è la prima, tra l'altro, che pubblica con la maglia bianconera. Mesi fa ne aveva postata una simile con la nuova maglia della Juve, il tre stampato sulle spalle e il suo cognome "Can". A proposito, non è parente di Emre...





Le foto più belle di Narmin Can in gallery