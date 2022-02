A Repubblica, Radja Nainggolan ha parlato così della Roma e della questione Zaniolo: "Zaniolo è un grandissimo calciatore, ma quando la squadra non gioca bene contro le grandi, e negli ultimi anni di queste partite ne ha vinte poche, anche lui non fa la differenza. Mourinho è l'uomo giusto per la Roma? Penso sia una grande persona, i suoi calciatori mi dicevano che sa conquistarti solo col parlare. E dice le cose dirette. A volte ha uscite che possono far male ai giocatori: alcuni li puoi massacrare se dici che non sono all'altezza. Con altri, come me, funziona".