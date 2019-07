Continua la separazione tra l'Inter e Radja Nainggolan. Il centrocampista belga non è considerato parte integrante del progetto nerazzurro e a questo punto si avvia verso l'addio al club milanese. Al suo posto dovrebbe arrivare a breve Nicolò Barella dal Cagliari per un'operazione da oltre 40 milioni. Non perdono consistenza le voci di un ritorno in Italia di Arturo Vidal: il cileno è uno dei pupilli di Antonio Conte e potrebbe accasarsi all'Inter dove ritroverebbe l'allenatore che lo lanciò nella super Juve tra il 2011 ed il 2014.