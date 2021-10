, in un programma tv belga, ha parlato dell'attenzione mediatica nei suoi confronti: "Mi hanno ritirato la patente per un mese e mezzo. Non sono un cattivo ragazzo, vivo come una persona normale. Tutti bevono un bicchiere di troppo a volte, giusto? Non ci vedo niente di sbagliato in questo. Dicono che ho dato un cattivo esempio per i bambini, ma allora dovrei solo allenarmi e restare a casa? Cerco di vivere il più normale possibile. Come un normale essere umano in carne e ossa. Se mi succede qualcosa, va immediatamente sui giornali".