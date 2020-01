Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato in zona mista dopo il 4-0 subito con la Juventus: "I fischi? Mi fa piacere, mi danno tanta importanza. Non mi interessa che mi temano, la cosa bella è che mi fanno anche un coro, quindi sono contento. Perdere 4-0? Fa male perchè dopo un primo tempo così, 4 gol nel secondo sono tanti. Analizzeremo ciò che non è andato".



A Sky Sport aveva detto: "Risultati abbastanza deludenti nelle ultime. Oggi abbiamo fatto grande primo tempo, nella ripresa non so, eravamo troppo sicuri e la Juve ha spinto. Abbiamo regalato il primo gol, poi è successo quello che è successo. La Juve è una squadra costruita per vincere. Noi abbiamo fatto un primo tempo abbastanza buono per personalità, poi appena sbagli loro hanno la qualità davanti per punirti subito. Abbiamo sbagliato tanti palloni in uscita, ci è mancata personalità per uscire palla al piede e fare male. Contro questa Juve non puoi sbagliare niente, se no diventa difficile".