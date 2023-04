Non è ancora arrivato il triplice fischio della sfida di ieri sera tra Juve ed Inter, a causa delle infinite polemiche che stanno tenendo banco dalle ore 23 circa di ieri sera, quando sul prato dell'Allianz si materializzava una rissa, viziata dall'esultanza di Romelu, considerata offensiva dal popolo di fede bianconera. Da li in poi è accaduto di tutto, con alcuni tifosi juventini che si sono lasciati andare a presunte offese ed ingiurie nei confronti del belga, da far accapponare la pelle. E' stato poi lo stesso Lukaku a manifestare le sue sensazioni attraverso un post condiviso sul suo account Instagram, dove sono arrivati moltissimi commenti in suo sostegno, anche da volti illustri come: Evra, Mbappè o Boateng, giusto per citarne alcuni.- Ma tra i vari post si può leggere anche quello dell'ex centrocampista dell'Inter Radja, il quale non perde mai l'occasione per poter lanciare la sua consueta frecciata alla Juventus. Il suo connazionale ha, infatti, commentato ironicamente sotto al post dell'attaccante nerazzurro: 'Cosa ti aspettavi la?'. Non bisogna aggiungere molto, il senso è chiaro, il rancore è evidente.