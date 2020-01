Radja Nainggolan, al termine di Inter-Cagliari, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti. "Difficile uscire dopo aver preso gol dopo 20 secondi - le sue parole -. Non possiamo pensare di vincere tutte le partite. Doveva arrivare questo momento. Dobbiamo uscirne il prima possibile. Analizziamo il percorso e possiamo divertirci ancora. In quest’Inter ci stavo ma non mi piango addosso. Io voglio giocare e la scelta è stata presa da entrambi. Conte? Mai avuto problemi con lui, abbiamo sempre parlato in faccia. Apprezzo quando le cose vengono dette in faccia e lui lo ha sempre fatto. E’ stato uomo con me, non lo si può dire di tutti ma andiamo avanti". Nel finale, il belga ha lasciato tutti con una battuta: "Se l'Inter vince lo scudetto? Sono contento per i miei ex compagni. E poi così non lo vince la Juve".