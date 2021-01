In una lunga intervista al Corriere dello Sport, il nuovo acquisto del Cagliari Radja Nainggolan ha parlato del rapporto con Antonio Conte lanciando una frecciata all'allenatore dell'Inter: "È un grandissimo allenatore - ha detto dopo un lungo sospiro - Ma mi ha ferito quando dopo avermi concesso solo otto minuti mi ha indicato come un responsabile di tutto. Ma cosa potevo fare in soli otto minuti? Non voglio fare polemica però, non l'ho fatto prima e non lo farò ora. Io sto bene, non ho mai saltato un allenamento e mai fatto un minuto di ritardo".