Radjaparla della sua scelta di mercato a tinte giallorosse nella sessione di mercato invernale nel 2014. L'exha spiegato la sua decisione in un'intervista a CagliariNews24. Di seguito le sue parole.NAINGGOLAN - "Mi chiamarono la Juve, il Milan e l'Inter, ma Cellino si era affezionato a me e non voleva cedermi. Andai alla Roma l'anno successivo perchè con loro avevo già un accordo e io volevo a tutti i costi vestire giallorosso. La Juve mi contattò per tre o quattro anni di fila, ma le altre squadre non mi interessavano".