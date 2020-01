Il direttore sportivo del Cagliari, Carli, è stato chiaro su Nainggolan: “Ha una valutazione importante e sta dimostrando in campo il perché. È chiaro che se mi chiedete se lo voglio vedere a Cagliari rispondo che lo vado a prendere a nuoto, ma dire alla gente che giocherà qui significherebbe prenderli in giro". Come a dire: difficile, parecchio difficile che alla fine il giocatore belga rimarrà in Sardegna nella prossima stagione. Intanto, Radja è pronto a scendere in campo in quello che è il suo derby a tutti gli effetti: dai tempi della Roma a quelli dell'Inter, Nainggolan non ha mai dimostrato simpatia per la Juventus. Tutt'altro. E ha già saputo pungere, dentro e fuori dal campo. E' lui, il pericolo numero uno per Sarri.