Sicuramente Radja Nainggolan si sarebbe aspettato un “nuovo” esordio differente con la maglia del Cagliari. Invece i rossoblù sono incappati in una sconfitta casalinga contro il neo promosso Brescia di Eugenio Corini. Ancora deluso per l’andamento della partita, nella zona mista della Sardegna Arena, il centrocampista belga ha rilasciato una dichiarazione sulla corsa scudetto: “La mia esperienza all’Inter è stata di alti e bassi ma non c’è rammarico per come sono andate le cose. Per lo scudetto credo che i nerazzurri daranno filo da torcere alla Juve”.