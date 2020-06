5









Radja Nainggolan e le frecciate alla Juve, una storia a capitoli. Stavolta il centrocampista di proprietà dell’Inter, in prestito al Cagliari, nel corso di una diretta su Twitch con tre pro player di Fifa di Exeed ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a non avvicinarsi mai alla Juve: “Voglio sfatare questo mito che sono contro la Juve. Io ho sempre detto che non andrei alla Juve perché mi piacciono le sfide, non voglio mai stare con i più forti. La cosa più bella è prendere una squadra e portarla in alto. Poi ora gli juventini mi diranno che è la Juve a non volermi, ma va bene così. Ora i tifosi della Juve mi fanno anche i cori contro, ma la verità è che sono soltanto rimasto coerente con ciò che ho detto”.



SU CONTE - "Mi sarebbe piaciuto lavorare con Conte, amo le persone che parlano chiaro e lui è uno che ti dice le cose in faccia, con me è stato sempre stato trasparente sin dall'inizio".