Radjaha parlato di un suo possibile approdo allanel passato. Queste le sue parole, rilasciate a Juvenews: "In passato sono stato cercato diverse volte dalla Juve, ma alla fine ho sempre preferito provare a vincere contro la squadra più forte che giocarci e vincere facile. Pjanic ha fatto una scelta che non avrei mai pensato facesse. Andare alla Juve in quel periodo era impensabile. Alla fine sono contento per lui, a prescindere da qualsiasi scelta abbia fatto, per me sarà sempre uno di famiglia"INTER-JUVE - "Sarà una partita difficilissima per entrambe. La Juve sembra aver ritrovato la solidità degli ultimi anni, subisce poco e concretizza molto di piu. L'Inter è fortissima, secondo me vinceranno di nuovo e con un Dzeko cosi è tutto piu semplice. A mio avviso è sempre stato uno dei migliori attaccanti al mondo perche ha tutto: corsa, visione di gioco, fisico, assist, gol e fa salire molto la squadra. Non saprei dirti un risultato esatto perche contro la Juve sarà sempre dura"