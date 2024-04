L'ex calciatore Radjaha parlato sul canale Twitch di Vox to box, sul canale di Controcampo. Raccontando un curioso retroscena su un corteggiamento della Juventus in passato. Queste le sue parole:"Mi hanno contattato la Juventus, il Milan e l'Inter, ma il presidente Cellino non voleva farmi partire. Sono andato alla Roma la stagione successiva perché con loro avevo già un accordo, volevo a tutti i costi vestire giallorosso. La Juventus mi contattò per tre o quattro anni di fila, ma le altre squadre non mi interessavano".