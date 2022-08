A sorpresa l'ex centrocampista di Inter e Roma, Radja Nainggolan, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro, pronunciando parole d'amore per i giallorossi.'Se avessi avuto in passato l’opportunità di tornare alla Roma lo avrei fatto 10 volte". Ora se ne sta riparlando "perché si è fatto male Wijnaldum, la voce è girata molto velocemente però non è mai stata una grande realtà. So che ai tifosi farebbe piacere un mio ritorno e pure a me'.