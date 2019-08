Radja Nainggolan ha parlato della sua scelta di tornare a Cagliari e del futuro del suo ex compagno di squadra Mauro Icardi: "E' una scelta che ho dovuto condividere, sono stato convocato a Milano prima della partenza del ritiro e mi hanno spiegato la loro idea- le sue parole riportate da SportMediaset - Loro sono stati chiari, me ne sono andato e l'ho dovuto accettare. Vedendo i fatti capisci di prendere alcune decisioni. Al contrario di Mauro io ho voluto prenderle. Mauro? Ognuno fa la sua carriera. Lui ha fatto piu' di cento gol in Serie A, ha dimostrato di essere un giocatore importante e poi se fara' un'altra scelta gli auguro il meglio".