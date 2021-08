Era il 2014 quandoaveva rifiutato la Juventus per andare alla Roma. Ma non è stato un semplice no grazie, il belga ha avuto da ridire qualcosa sulla mentalità e sui risultati dei bianconeri. Accuse e provocazioni che hanno spinto i tifosi juventini a fischiarlo ogni volta che veniva allo Stadium. Dopo la rescissione con l'Inter, il centrocampista belgà lascerà l'Italia per tornare in Belgio, all'Anversa, per una carriera ormai in declino a 33 anni appena compiuti. E quel no alla Juve rappresenta una sliding door decisiva.