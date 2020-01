Quando il calcio perde i tratti caratteristici di aggregazione, coesione, socialità. Quando, insomma, il calcio perde i connotati distintivi dello sport per farsi missione di vita, l'odio diventa una conseguenza quasi inevitabile che alimenta una sterile crociata contro un mostro inesistente.



Deve percepirla proprio così Radja Nainggolan la sua battaglia contro i fantasmi della Juve. Quei fantasmi che lui ha sempre voluto sconfiggere per soddisfare una necessità la cui ragione resta purtroppo sconosciuta.



CRONACHE DI UN ODIO - Era il 2017 quando il belga, catturato da alcune telecamere, rilasciava alcune dichiarazioni non proprio amichevoli rispetto alla Juventus: "Ho rifiutato offerte importanti, potevo andare via, tanto che me ne fregava degli insulti. Ma io sono contro la Juve da quando sono nato. Anche quando ero a Cagliari odiavo la Juve a prescindere". E in effetti, se fa specie che un calciatore possa dirsi così ostile nei confronti di un'altra squadra - sono pochi i casi simili nella storia -, sicuramente va apprezzata la 'coerenza' di un calciatore che è riuscito sempre a riversare la sua rabbia in campo.



GOL CELEBRI - E quindi, se non altro, proprio la voglia di azzannare la Juve, di dimostrare la propria superiorità, ha sempre spinto il belga - durante tutte le sue esperienze italiane - a dare il massimo contro i bianconeri, occupando di diritto un posto in prima fila tra gli avversari più temuti. Ha sempre fornito prestazioni straordinarie... e che gol, poi. L'ultimo, in linea temporale, è quello segnato ad aprile a San Siro. Un pezzo pregiato, da fuoriclasse vero. Così come quello del maggio 2017 quando vestiva la maglia della Roma. Cose che non si vedono tutti i giorni.



Quella di domani sarà la prima di Nainggolan contro la Juve dal ritorno a Cagliari: in Rossoblù il belga non ha mai segnato ai bianconeri, e quest'anno non ha perso occasione per fare gol discretamente belli. Ci sarà da divertirsi.