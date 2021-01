16









Tra Radja Nainggolan e la Juventus non ci sono mai stati buoni rapporti da quando il centrocampista belga non accettò i bianconeri preferendo la Roma. Oggi le cose non sono cambiate e al Corriere dello Sport il nuovo acquisto del Cagliari risponde agli juventini che lo criticano spesso per non aver vinto nulla: "Una sciocchezza assoluta, sono io che ho scelto di non andare con chi vinceva. Magari diranno che non mi hanno voluto loro, ma basta chiedere ai loro dirigenti. La Juve è stata la squadra più forte per un decennio, e a vincere con i più forti non mi diverto. Per me è così anche nei giochi, a Football Manager non prendo mai le grandi come Juve, Real Madrid o Barcellona, perché hai più possibilità di vincere".



LA SLIDING DOOR - Era gennaio del 2014 quando tra i bianconeri e la Roma è iniziato un testa a testa per prendere Radja Nainggolan. Alla fine il centrocampista si è trovato davanti a un bivio e ha scelto i giallorossi. Spalle voltate alla Juve, che a distanza di qualche mese, nel mercato successivo è tornata alla carica. Niente da fare, il belga nella capitale si era ambientato alla grande e non ne ha voluto sapere di trasferirsi a Torino. Negli anni, poi, i tifosi della Juve si sono scagliati contro Nainggolan che spesso durante le interviste lanciava frecciate: "Meglio uno scudetto a Roma che dieci con la Juve" è una delle tante frasi del giocatore che hanno fatto infuriare i bianconeri.