ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui tra i vari temi trattati parla anche del suo rapporto con la Juventus, attaccando nuovamente i bianconeri e ricordando un episodio del passato quando vestiva la maglia della Roma: "erano agevolati. Nel 2014 con la Roma perdemmo 3-2, con due rigori fuori area".Nainggolan fa riferimento alla famosa gara decida dal gol da fuori area di Leonardo Bonucci e ricordata anche per il gesto del violino di Rudi Garcia. ex allenatore giallorosso.