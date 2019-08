Continua la querelle social tra Radja Nainggolan e alcuni tifosi dell'Inter dopo il messaggio mandato all'amico Edin Dzeko per congratularsi del rinnovo del bosniaco con la Roma. A un sostenitore che lo accusa di avere mancato di rispetto alla società nerazzurra con quel post, il Ninja ha replicato prontamente: "Non ho mai offeso l'Inter e mai lo farò. Non si possono fare i complimenti a Dzeko? Cosa c'entra con l'offendere l'Inter? Ma nel 2019 siamo tutti impazziti?", i quesiti del belga. Lo stizzito Nainggolan ha poi aggiunto: "Per Lukaku mi dicono sei un grande e per Dzeko mi dicono che sono uno str...o. Ma allora sono io quello finto o quelli che prima dicono bravo poi ti mandano a fan...? La società non c'entra niente. Lezioni di vita, almeno per chi vuole capire...".