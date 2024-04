L'ex centrocampista Radjaha parlato al canale Twitch Controcalcio. Le sue parole sulla Juventus:"Conosco Allegri, mi ha allenato al Cagliari. È un ottimo gestore, però con la rosa attuale potrebbe fare meglio, considerando che ogni anno arrivano per giocatori come Kostic e Vlahovic. Gli Scudetti alla Juve? Con quella rosa avresti vinto anche tu (rivolgendosi a Damiano Er Faina, host della trasmissione ndr) o chiunque altro. Impossibile non vincere con Buffon, Barzaghi, Bonucci e Chiellini in difesa, essendo stata per anni la difesa più forte".