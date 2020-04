1









Radja Nainggolan, centrocampista di proprietà dell’Inter, in prestito al Cagliari, è stato protagonista di una diretta su Instagram con Damiano Er Faina. Il calciatore belga è tornato a parlare di Juventus, una nemica spesso giurata in molte sue dichiarazioni: “Io non odio nessuno, ma mi ha sempre dato fastidio. Io non sono mai andato alla Juve perché vincere uno scudetto facendo 5 partite all’anno non lo sentirei mio. Ho preferito fare un altro percorso, non bisogna scegliere la società che vince sempre. Vincere 10 scudetti a Torino è una cosa normale, vincerne uno a Roma o altrove è migliore per me. Alla Juventus direi sempre no. La gente pensa che ce l’ho con loro e iniziano i cori contro di me”.



SULLO SCUDETTO - “Penso sia giusto finirla, non è giusto lasciare un campionato alla 25esima stagione. Giocare in casa o fuori cambierà poco perché sarà a porte chiuse. Scudetto? La Juventus, senza togliere nulla alla Lazio che sta facendo miracoli. Alla Juventus hanno tanti giocatori e hanno un gruppo più numeroso. La Lazio se la deve giocare per forza perché sta lì e prima o poi la Juve uno scudetto deve anche perderlo. L’Inter ha cambiato tanto: giocatori, stile di gioco, fisico. E’ sempre lì, ma manca sempre quel tassello. Quando deve vincere per superare la Juve, non vince”.