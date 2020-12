Julian Nagelsmann è pazzo di Cristiano Ronaldo. L'allenatore del Lipsia si è raccontato a cuore aperto in un'intervista alla Bild, svelando qual è uno dei suoi grandi sogni nel cassetto: "Sarebbe bello lavorare con CR7. Tutti lo vedono come un giocatore che posta foto sullo yacht, ma Khedira mi ha raccontato la sua dedizione al lavoro e in che modo svolge il suo lavoro. Ed è impressionante. Secondo me in allenamento è una vera e propria bestia, è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene".