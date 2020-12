Julian Nagelsmann pazzo di Ronaldo. L'allenatore del Lipsia alla Bild esalta CR7 e manda un nuovo segnale alla Juve, che in già in passato era stata avvicinata a lui: "Sarebbe interessante lavorare con Cristiano Ronaldo. Dall’esterno, tutti vedono solo una persona che carica una foto del suo yacht, ma Sami Khedira mi ha detto che il suo approccio professionale al lavoro è impressionante. In allenamento deve essere una bestia. Viene prima di tutti e se ne va per ultimo. Ma sempre, con tutti, è molto amichevole. Questa è una combinazione straordinaria per un professionista".