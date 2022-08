Intervenuto durante la conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco Nagelsmann, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Cristiano Ronaldo, ancora incerto di quello che sarà il suo futuro.'Penso che Mendes riceva il 10% dello stipendio annuale di Cristiano Ronaldo, quindi può fare qualche telefonata. È un buon calciatore, ha segnato tanto nella sua carriera ed è probabile che continui a segnare ancora. Tuttavia non è molto giovane e questo influisce. Credo che a tante squadre piacerebbe avere in rosa CR7, ma per 15 società della Bundesliga sarebbe difficile pagare il suo salario annuale'.