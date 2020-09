La Uefa oggi ha reso noti i tre finalisti del premio come miglior giocatore della Champions League 2019-2020. A contenderselo saranno ​Kevin De Bruyne (Manchester City) e i due campioni d'Europa con il Bayern Monaco Robert Lewandowski e Manuel Neuer. Cristiano Ronaldo non solo è fuori dal podio, ma anche in fondo alla top ten. Un decimo posto che vede CR7 preceduto da Messi, Neymar, Muller, Mbappè, Thiago Alcantara e Kimmich. Fatale l'eliminazione della Juventus già agli ottavi di finale contro il Lione, nella quale il fuoriclasse portoghese è stato in ogni caso trascinatore dei bianconeri.