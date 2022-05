Adrian Mutu, doppio ex, è intervenuto a Lady Radio svelando un retroscena sull’ultimo Fiorentina-Juventus: “Mi sarebbe piaciuto tornare al Franchi per Fiorentina-Juve, ma quando ho contattato la società per chiedere due biglietti mi hanno detto di mandare una mail con la richiesta. A quel punto ho preferito lasciar stare”.