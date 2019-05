Calciopoli ha cancellato gli anni in cui lui ha indossato la maglia della Juventus, ma Adrian Mutu può vantare un record particolare. È stato il primo, e finora unico, rumeno a indossare la maglia della Juve. Nato l'8 gennaio 1979, nasce calcisticamente nell'Agres Pitesti, poi passa alla Dinamo Bucarest e viene portato in Italia dall'Inter. Gira un po' l'Italia, arriva anche al Chelsea, e poi, nel 2005, la sua strada incrocia quella della Vecchia Signora.



In bianconero Mutu colleziona 46 presenze, la prima esattamente 14 anni fa: era il 29 maggio del 2005, gara interna con il Cagliari. Alla fine, lo score parla di 11 reti: 7 in Serie A, 3 in Coppa Italia e una in Champions League, nel 3-0 inflitto al Rapid Vienna. Non è mai stato un titolare in una Juve in cui anche Del Piero faceva fatica a trovare spazio con la continuità cui era abituato, ma quando chiamato in causa ha sempre risposto presente.