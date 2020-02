Bortolo Mutti, allenatore, ha parlato a Radio Bianconera di Gasperini e di un possibile ritorno alla Juve: "L’Atalanta? Gasperini ha trovato un mix vincente, in nerazzurro non ci sono pressioni e c’è una grande società. Lui però è andato anche oltre, riuscendo a ottenere risultati incredibili. Adesso Bergamo sta cercando di consolidarsi, lo ha già fatto con un mercato molto efficiente a livello di giovani, ha tanti giocatori interessanti in giro per l’Italia. È una realtà da considerare non più una sorpresa, penso sia una situazione che andrà avanti nel futuro. Possibile ritorno alla Juventus? È difficile, sicuramente si è misurato con grandi club, ha saputo gestire un certo tipo di risultati. La Juve è un ambiente dove lui è nato e si è plasmato come allenatore, poi magari certi aspetti caratteriali in bianconero devi limarli. Io penso che adesso sia uno dei 3-4 allenatori migliori d’Italia. Per me in Italia dopo Conte e Sarri c’è Gasperini, con Inzaghi che potrebbe essere l’erede di Allegri”.