Juan Musso è indicato da molti come uno dei migliori portieri del futuro. L'argentino dell'Udinese è nel mirino dell'Inter per il dopo Handanovic, ma intanto ha voluto mandare un messaggio speciale al suo idolo Gigi Buffon, che ieri ha compiuto 43 anni: "Sei stato sempre una leggenda e un esempio per tutti noi portieri - sono le parole riportate da Tuttosport - Vedo il tuo sorriso e le tue parate. E' stato un piacere conoscerti di persona e sono rimasto sorpreso dalla tua umiltà e dalla tua semplicità".