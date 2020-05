1









Musso, portiere dell'Udinese, ha risposto in diretta su Zoom alle domande dei tifosi, rivelando: "Sono felice qui all’Udinese, è un club storico e mi ha dato la possibilità di giocare in Italia. Mi piace Udine come città e la società è perfetta, poi è il mercato che decide, quindi non penso troppo a cosa accadrà in futuro”.



L’attaccante che temi di più?

“Dybala ha un calcio strano, ti sorprende, non riesci mai a capire dove calcia”.



I portieri preferiti da bambino?

“Casillas e Buffon. Hanno due stili diversi ma sono entrambi leader”.