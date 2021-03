Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui si è esposto sul suo futuro, rivelando i suoi idoli di carriera: "I miei idoli erano Buffon, Casillas e Franco Costanzo, l'ex portiere del River. Gigi è sempre stato un mito per me, il migliore della storia".



PARATA PIU' DIFFICILE - "Quella su Lautaro, contro l'Inter. Una soddisfazione enorme, come se avessi segnato un gol. Non sono stupito dal suo impatto in Italia. Al Racing gli dissi: "Tu diventerai il prossimo attaccante veramente forte del Racing". Era fantastico già allora". FUTURO - "Sono felice a Udine, al prossimo mercato non ci penso".



ATTACCANTI CHE SOFFRO - "Quagliarella mi sorprende spesso, come anche Dybala: sono due davvero imprevedibili. Mi ha colpito Ibra, magari non lo vedi per un po' ma alla prima occasione segna".