Il gol che, 18 anni tra due giorni, ha segnato contro la Lazio in Champions, ha scaldato il popolo della Juve.Niente, almeno in modo diretto. Indirettamente, però, quella rete fornisce loro un assist per criticare Pirlo su una questione alla quale tengono tantissimo, e non da adesso: possibile che la squadra campione del mondo butti dentro un ragazzino ancora minorenne e? Da qui il dibattito si allarga. Dicono anche:Eppure, a nostro avviso, ci sono validissimi motivi a sostegno della scelta di Pirlo su Fagioli.Perché un ragazzino giochi titolare in una grande squadra, una di quelle che non può fallire una partita senza che si scateni un polverone,. Bisogna che sia, insomma,con i piedi e con la testa. Musiala evidentemente lo è se è vero che, pur avendo due anni in meno di Fagioli, si è subito guadagnato spazio nel Bayern (e comunque nel caso in cui Flick avesse avuto la squadra al completo il ragazzino non avrebbe giocato, perché. Lo stesso discorso vale per situazioni simili che riguardano i club di primo piano:nel, ad esempio, o anchenel, tutti classe 2000 e tutti titolari (o quasi) da tempo.Probabilmente no. Magari potrà diventarlo con il tempo, entrando pian piano in contatto con la prima squadra e acquistando sicurezza e personalità, macome i giovani che abbiamo citato. Ha mostrato ottime cose in Primavera, anche in Serie C, però, a maggior ragione se la squadra in questione si chiama(visto ad esempiocome sta faticando nel salto dal Brescia al Milan? E lo stessofinora non è certo quello di Parma).Non condanniamo dunque Pirlo perché tiene fuori Fagioli, e non trattiamo il nostro calcio come se ostacolasse i giovani:. Pochi giorni fa abbiamo dovuto purtroppo raccontare la storia di Sartor , finito agli arresti domiciliari per droga. Era consideratola Juve lo acquistò per un miliardo e lo fece debuttare in A a 17. In quella partita sbagliò tutto e ne uscì annientato:Quello che gli è capitato dopo, compresa l'ultima brutta storia, ovviamente non c'entra nulla con questo. Ma la sua carriera, questo sì, ebbe uno stop molto brusco a causa di quella partita andata male. A conferma che@steagresti