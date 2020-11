1









La Juventus sta per scendere in campo di arancionero vestita alla Puskas Arena di Budapest contro il Ferencvaros nella terza giornata di Champions League. Per Cristiano Ronaldo è il debutto stagionale nella massima competizione europea per club, nella quale sta stracciando record su record nell'eterno duello a distanza con Lionel Messi. Il Museu CR7 di Funchal, città natale del fuoriclasse portoghese sull'isola di Madeira, ha festeggiato su Instagram il gran ritorno sui campi continentali di Ronaldo: "Di nuovo nella sua competizione preferita!". Bentornato Cristiano, è ancora il tuo momento.