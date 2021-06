Quasi un'impresa, quella di Lorenzo Musetti. Sul centrale di Parigi, nel Roland Garros, Open di Francia, il diciannovenne di Carrara e quindi concittadino di Buffon ha fatto quasi la storia: dopo un vantaggio di due set, Djokovic ha recuperato fino a batterlo nel quinto, con un 4-0 segnato dal ritiro per motivi fisici del tennista italiano.



In pochi sanno che Lorenzo Musetti è un grande tifoso della Juventus! In un'intervista ad AdnKronos, Musetti aveva raccontato di aver ricevuto i complimenti di Buffon dopo la vittoria in Australia: "Anche Buffon mi ha fatto i complimenti. E' 'carrarino' come me e mi ha omaggiato su Instagram. Essendo un tifoso della Juventus, mi ha fatto ancora più piacere. Ammiro Cristiano Ronaldo e spero che ci renda felici in Champions".