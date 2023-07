La Juventus deve vendere per comprare e questo ormai è noto, così per rinforzarsi si guarda intorno alla ricerca dei profili giusti su cui affondare il colpo. E se nessuno è incedibile per i bianconeri la lista delle idee non può che essere molto corposa.vanno verso la permanenza, mentre qualche offerta è arrivata per Rovella, che verrà valutato da Allegri durante la tournée americana, e Miretti, mentre per Pogba il discorso è sempre lo stesso: il Polpo vorrebbe restare alla Continassa, ma l’offerta dell’Arabia c’è ed è di quelle da far barcollare chiunque. Con la Juve che resta in attesa di capire meglio le sue condizioni fisiche.Ma comunque, si diceva, la lista dei possibili colpi è ampia. Sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore per Franck Kessie, ma l’operazione deve essere necessariamente low cost, quindi in prestito o comunque con una formula conveniente. E non solo. Come sottolinea Tuttosport, nella lista di Giuntoli c’è sicuramente Lazar Samardzic, gioiellino classe 2001 dell'Udinese di cui si è parlato con l'agente Rafaela Pimenta. Ma c'è anche un altro vecchio pallino, Khephren Thuram, fratello di Marcus e figlio di Lilian, talento del Nizza e giovane volto di una Ligue 1 che condivide con Rayan Cherki del Lione (2003). E poi? Dalla Serie A torna il nome di Teun Koopmeiners, nell’agenda di Giuntoli ai tempi del Napoli, anche se l’Atalanta finora ha sempre sparato alto. Idee e pensieri, soprattutto per non farsi trovare impreparati.