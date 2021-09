Nell'ottica del turnover, Roberto D'Aversa contro la Juventus non schiera il solito Augello sulla fascia sinistra, e allora spazio al terzino ex Cagliari Nicola Murru. Interpellato da Sky Sport nel prepartita di Juve-Samp, questa è l'affermazione di Murru, che proverà a mettersi in mostra e dare battaglia in questa opportunità che il suo allenatore gli ha concesso con la maglia blucerchiata all'Allianz Stadium: "Noi puntiamo sempre su Quagliarella e Caputo, e pure su Torregrossa. Oggi speriamo che riescano a fare tutto il possibile."