Andy Murray e un regalo niente male, arrivato da Cristiano Ronaldo in persona. Il tennista britannico, 33 anni, ha ricevuto una maglia della Juventus proprio dal fuoriclasse portoghese: "Grazie mille Cristiano, sono un tuo grande fan e apprezzo molto il tuo gesto - ha detto in un video l'ex numero uno del ranking ATP -. Sfortunatamente, non potrò venire a vederti giocare". Lo scozzese ha ricambiato con un gesto molto carino: "Ho firmato la maglietta e la racchetta che ho usato la settimana scorsa al torneo di Biella", le parole di Murray nel video, annunciando l'invio a CR7. "Grazie per essere stato un'ispirazione", la chiosa del video di Murray.