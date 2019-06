Non c’è solo la Juventus ad essere interessata a Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale senegalese ha vissuto un’altra stagione da protagonista con il Napoli ed è uno dei giocatori più seguiti nel panorama europeo. I bianconeri stanno lavorando per piazzare un clamoroso colpo di mercato, ma non sarà semplice anche perché il club partenopeo spara alto, altissimo. Il prezzo per avere Koulibaly in squadra è 150 milioni. Il Napoli ha già respinto un’offerta del Manchester United di 95 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport. Insomma, gli azzurri alzano il muro e non sarà affatto semplice fare breccia e convincere i partenopei a lasciar partire il difensore centrale.