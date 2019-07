Jeison Murillo ha parlato alla Gazzetta dello Sport. L'ex Inter e Valencia, ora alla Samp, ha dichiarato: "Espulsione Ronaldo? Non so se fu una decisione esagerata. Fu una decisione dell'arbitro. Lui mi prese i capelli... Cuadrado, Bonucci e Chiellini mi chiesero se avessi fatto scena, gli spiegai tutto''.



INTER - ''Il calo? Non so nemmeno io il motivo. Credo che nessuno possa saperlo. Probabilmente i primi risultati negativi fecero calare la fiducia. Il secondo anno invece fu storto dall'inizio. Cambiammo tre allenatori, se leggevi la formazioni pensavi ''Questa squadra è forte''. Poi in campo non funzionava nulla''.



MESSI - ''Quando sfidi un fenomeno sei motivato, vuoi vedere fin dove puoi arrivare. Devi valutare azione dopo azione, uno come Leo colpisce all'improvviso senza che tu riesca a immaginare come''.



COLOMBIANI PIU' FORTI - ''Cordoba, Cuadrado e Murillo''.