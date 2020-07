Luis Muriel sta bene e ha rassicurato tutti. Dopo essere stato ricoverato per un trauma cranico, l’attaccante dell’Atalanta è stato sottoposto ad una Tac che ha dato esito negativo ed è stato dimesso poche ore dopo. Il colombiano ha poi tranquillizzato i fan con un messaggio sui social: "Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo stadio per tifare Atalanta, e già da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni. Grazie per l'affetto che mi avete dimostrato in queste ore".