La Juventus cerca gol dalla panchina e un attaccante che possa coprire numericamente lo slot lasciato libero dal partente Alvaro Morata. Secondo la Gazzetta dello Sport, il maggior indiziato sarebbe Luis Muriel dell'Atalanta: "Il colombiano ha un contratto in scadenza nel 2023 con un’opzione di rinnovo esercitabile dal club per un’altra stagione. Ha chiuso il campionato in anticipo per una lesione di primo e secondo grado al collaterale interno del ginocchio sinistro e sul futuro non ci sono certezze: senza coppe europee, i bergamaschi potrebbero decidere di sacrificarlo, puntando tutto su Zapata. L’Atalanta lo valuta sui 15-20 milioni di euro, la Juventus, che non è l’unico club interessato, vorrebbe spendere meno (sui 10-15) o ancora meglio portarlo a Torino in prestito, magari con diritto di riscatto".