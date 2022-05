Al termine della gara vinta contro lo Spezia, l'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui ha parlato anche della prossima sfida contro il Milan, decisiva per le sorti dello Scudetto.



'È stato importante perché serve ad aiutare la squadra in un momento così importante. Dodici vittorie esterne? Avremmo voluto fare qualche vittoria di più in casa, ora giocheremo per questo obiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo. Arbitri scudetto contro il Milan? Cercheremo di dare il massimo, vogliamo dare oltre il 100%'.