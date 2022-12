Il nome di Luis Muriel è stato uno di quelli che ha scaldato ulteriormente l’estate appena trascorsa dei tifosi juventini, con la dirigenza bianconera che ha poi preferito virare sull’ex Napoli Arek Milik. Ma il profilo del colombiano non è mai uscito dai radar di Madama che stanno ancora pensando di ingaggiarlo a costo zero, dato che il giocatore andrà in scadenza di contratto a giugno 2023.– Scenario che però potrebbe cambiare nel giro dei prossimi giorni, perché stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il patron Antonio Percassi avrebbe esercitato la clausola presente sul contratto dell’ex Udinese e che prevede il prolungamento dei rapporti fino al 2024. Si tratta di una sorta di autotutela nei confronti della Dea, che allo stesso tempo manda un chiaro segnale alle squadre interessate al suo cartellino, come Galatasaray, Fenerbache e soprattutto la Juve, la quale si era già mossa nei mesi precedenti e sta pensando di rientrare nuovamente in scena.– Dunque, qualora dovesse concretizzarsi questa ipotesi è chiaro che bisognerà mettersi seduti ad un tavolino e discuterne, dato che molto presumibilmente la Dea non farà sconti e lascerà partire il suo numero 9 solo per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro.