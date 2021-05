A ESPN Colombia, Muriel ha parlato del suo futuro, lui che è obiettivo anche della Juventus: "Sto benissimo a Bergamo. Voglio restare e voglio vincere lo scudetto il prossimo anno. Zapata? Con lui c’è una grande intesa. Riesco a riconoscere in anticipo le giocate che vuole farmi fare e questo è un grande vantaggio. Un ritorno in Colombia? Non è nei programmi immediati, ma se dovessi ritornare in Colombia mi vedrei o nel Deportivo Calì o nello Junior, che è la squadra della mia famiglia".